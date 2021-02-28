Son dakika haberi | 'Çöl tozu' hangi bölgelerde etkili olacak? Mutasyonlu virüsü taşır mı? İşte detaylar...

SAĞLIK AÇISINDAN ENDİŞELENMELİ MİYİZ?

"Toz çok yoğun olmadığı için sağlık açısından herhangi bir endişe verici bir durumda değil. Bahar aylarının yaklaşması ile birlikte, canlı hayatının artması ile birlikte doğal bir gübre görevi yapmış oluyor. O yönü ile de verimli bir atmosferdeki taşınım olarak bakabiliriz. Yoğunluğu çok az olduğu için şu anda bizim sağlığımız ile ilgili olumsuz bir etki oluşturacak durum söz konusu değil. Çöl tozu, Avrupa'da yoğunluğunu kaybetti. "