Son dakika haberi | 'Çöl tozu' hangi bölgelerde etkili olacak? Mutasyonlu virüsü taşır mı? İşte detaylar...

Son dakika haberleri... Avrupa'da geçtiğimiz hafta etkili olan çöl tozunun Türkiye'de etkili olabileceği ifade edilmişti. Endişeye neden olan çöl tozu Türkiye'nin hangi bölgelerinde, ne kadar etkili olabilir? İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, A Haber ekranlarına önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
Çöl tozları Türkiye'de etkili olacak mı? Nelere dikkat etmeliyiz? Uzman isim yanıtladı | Video
İSTANBUL'DAKİ PARÇACIK İKİ KATINA ÇIKTI
Prof. Dr. Hüseyin Toros açıklamalarında; "Avrupa bir haftadır 'çöl tozu' etkisi altında. Geçtiğimiz hafta, Kuzey Afrika'da oluşan kuvvetli rüzgarlarla birlikte tonlarca toz Avrupa'ya doğru hareket etti. Avrupa'nın genelininde hakimdi. Yavaş yavaş, perşembe günü kısmen ülkemize giriş yaptı. Şu an ülkemizin üzerinde yoğun olarak görüyoruz. Bugün ise; öğleden itibaren kuzeyden başlayarak güneye doğru hareket edecek. Yarın itibarıyla ülkemizi terk etmesini bekliyoruz. Bu atmosferde olduğu için biz bunu doğrudan çıplak gözle göremeyebiliriz ancak ölçüm istasyonlarındaki veriye baktığımız zaman, örneğin; İstanbul'daki parçacık madde toz miktarına baktığımız zaman, önceki günlere göre dün yaklaşık iki katına çıktığını görüyoruz.
HANGİ BÖLGELER ETKİLENECEK?
Prof. Dr. Toros açıklamalarında; "Avrupa'dan geldiği perşembe gününden itibaren Kuzey Batı bölgelerimizde vardı. Cumartesi günü ülkemizi yoğun olarak kapladı. Yani dün ülkemizin tamamında atmosferde vardı çöl tozu. Bugün ise, İstanbul'dan başlamak üzere yavaş yavaş ülkemizi terk ediyor. Avrupa'daki kadar yoğun olmamakla birlikte kirliliğin bir buçuk iki katına çıktığını görüyoruz. " ifadelerini kullandı.
SAĞLIK AÇISINDAN ENDİŞELENMELİ MİYİZ?
"Toz çok yoğun olmadığı için sağlık açısından herhangi bir endişe verici bir durumda değil. Bahar aylarının yaklaşması ile birlikte, canlı hayatının artması ile birlikte doğal bir gübre görevi yapmış oluyor. O yönü ile de verimli bir atmosferdeki taşınım olarak bakabiliriz. Yoğunluğu çok az olduğu için şu anda bizim sağlığımız ile ilgili olumsuz bir etki oluşturacak durum söz konusu değil. Çöl tozu, Avrupa'da yoğunluğunu kaybetti. "
MUTASYONLU VİRÜS ÜLKEMİZE TAŞINABİLİR Mİ?
Mutasyonlu virüsün taşınacağı endişeleri üzerine Prof. Dr. Toros; "Dün ülkemiz güneşliydi. Uzmanlar virüsün gün ışığında yaşayamadığını ifade ediyor. Dolayısıyla Avrupa'daki virüsün buraya taşınması mümkün değil. Zaten güneş ışığı var. Güneş ışığı atmosferde olduğu için ve yer yüzünde olmadığı, yukarı seviyede geldiği için çöl tozuna daha çok güneş ışığı ile yanmış-kurumuş minerallerin taşınması olarak bakılabilir. Bu nedenle, gelen tehlike değil, canlı hayatının ekolojik sistemin besin kaynağı olarak görülebilir. Son derece faydalı bir hava taşınımı olarak bakmamız lazım. " değerlendirmelerinde bulundu.‘Çöl tozu’ paniği