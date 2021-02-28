Son dakika: Koronavirüs salgınında renk kodlarına göre kademeli normalleşme





Kırmızı, turuncu, mavi ve sarı olarak tasnif edilecek iller, içinde bulundukları risk gruplarına göre kademeli olarak normalleşecek. Buna göre kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek, sarı listedeki illere kısmi kısıtlama uygulanacak, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak.