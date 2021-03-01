Son dakika | Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ı yok saydı!

"BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ OLAMAZ"

Prof. Dr. Erbakan'ın vesayet tarafından nasıl itibarsızlaştırıldığını gözardı ediyor. Ama kalkıp onu anma programına çağırılıyor ve katılıyor. Ayrıca sayın Erbakan bildiğiniz gibi 1960'larda geliyor Türkiye'ye ve geldiği andan itibaren "Milli" bir çizgi benimsiyor. Adına da Milli Görüş dediği ve ekonomide, üretimde, tarımda milli bir politika benimsedi ve onun hareketinin içinden var olan AK Parti iktidarı da milli ve yerli bir çizgi izliyor. Kalkıp bu anlamdaki her adımına da düşmanlık ediyorsun. Sonra Milli görüş liderini anmaya gidiyorsun. Bundan daha büyük bir tezat bir çelişki olamaz diye düşünüyorum.