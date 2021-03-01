Yunanistan’a kaçarken yakalanan tuğgeneral Nuri Cankıymaz tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki(TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada sivil asker ağabeyinin kullandığı patates hattın deşifre edilmesinin ardından eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy ile birlikte gözaltı kararı verilen Tuğgeneral Nuri Canıkıymaz, Edirne'de yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı eski Personel Daire Başkanı olan Canıkıymaz soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirildi.

YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Sivil imamın kullandığı hattan tespit edilen ve bir süre önce emekli olduğu belirlenen FETÖ üyeleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı eski istihbarat Başkanı Serdar Atasoy, Milli Savunma Bakanlığı eski Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı Celalettin Çoban, ve Milli Savunma Bakanlığı eski Personel Daire Başkanı Nuri Canıkıymaz hakkında 27 Ocak'ta gözaltı kararı verildi. Mahrem imam Özdemir, eski generaller Atasoy ile Çoban yakalanırken, Nuri Canıkıymaz belirlenen adreslerde bulunamamıştı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü timlerinin yaptığı çalışmada bir grup FETÖ üyesinin Yunanistan'a kaçacağının belirlenmesi üzerine yapılan çalışmada, Jandarma timleri Meriç ilçesinin Adasarhanlı ile İpsala ilçesine bağlı Balabancık bölgelerinde düzenlediği operasyonda yurtdışı çıkış yasağı olan Tuğgeneral Nuri Canıkıymaz, Albay C.A., Yüzbaşı F. M. A. ile astsubaylar A.K. ile B.K'yı yakaladı.

EMEKLİ TUĞGENERAL TUTUKLANDI

Nuri Canıkıymaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara'ya getirildi. Canıkıymaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusunun ardından sevk edildiği Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.