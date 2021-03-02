İstanbul Valiliği'nden son dakika normalleşme açıklaması! İşte tüm detaylar...





İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 'YENİ KONTROLLÜ NORMALLEŞME' AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın "Yeni Kontrollü Normalleşme" süreci ile ilgili genelgesi: İstanbul, turuncuyla ifade edilen yüksek riskli şehirler arasında yer alıyor." denildi.