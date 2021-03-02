İstanbul Valiliği'nden son dakika normalleşme açıklaması! İşte tüm detaylar...

İstanbul Valiliği, 'Yeni Kontrollü Normalleşme' sürecinin ayrıntılarını sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, İçişleri Bakanlığı Genelgesinin tüm detayları maddeler halinde sıralandı.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 'YENİ KONTROLLÜ NORMALLEŞME' AÇIKLAMASI
İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın "Yeni Kontrollü Normalleşme" süreci ile ilgili genelgesi: İstanbul, turuncuyla ifade edilen yüksek riskli şehirler arasında yer alıyor." denildi.
MADDE MADDE PAYLAŞILDI
İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı 'Yeni Kontrollü Normalleşme Genelgesi'ni paylaşımlarına eklerken, maddeler halinde şu bilgileri verdi:
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.
20 yaş altı çocuk ve gençlerimiz ise, 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ PAYLAŞILDI
İstanbul Valiliği, cumartesi günü sokak kısıtlamasının kaldırıldığını paylaşırken, kısıtlamanın detaylarını da maddeler halinde sıraladı.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması,
Cuma saat 21.00 ile Cumartesi 05.00 arasında ve
Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır.
Cumartesi günleri saat 05.00 ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur.Başkan Erdoğan Kabine toplantısı kararlarını son dakika açıkladı! Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Kafe ve restoranlar nerelerde açıldı? SON DAKİKA: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kaldırıldı? Başkan Erdoğan açıkladı SON DAKİKA: Halı sahalar için karar verildi! Halı sahalar hangi illerde açılacak? Halı saha çalışma saatleri nasıl olacak?