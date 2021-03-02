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! Başkan Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme!

haberine göre; Başkan ile : Genel Başkanı , İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı sonrası bir araya geldi. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından o anlara ilişkin kareler paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 2.3.2021 16:37 Son Güncelleme: 2.3.2021 16:42 ABONE OL
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir merakla beklenen İnsan Hakları Eylem Planı'nı düzenlenen toplantı ile kamuoyuna duyurdu. Büyük yeniliklerin müjdesinin verildiği program sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından o anlara ilişkin kareler paylaşıldı.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi." ifadeleri yer aldı.

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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz görüşme!
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