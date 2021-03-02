Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika: 81 ile "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi

'ndan son dakika: 81 ile "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi

Gelen son dakika haberine göre; tarafından, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb. işyerleri düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00- 20.00 saatleri arasında hizmet verebileceği ifade edildi. Öte yandan bazı illerde ise lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildiği ifade edildi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 3.3.2021 00:50 Son Güncelleme: 3.3.2021 01:06 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika: 81 ile İşyerlerinin Çalışma Saatleri konulu genelge gönderdi

Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında daha önce valiliklere gönderilen genelgeleri ile bazı işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirildiği hatırlatıldı.

Genelgede vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de; uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarak kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar belirlendiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika: 81 ile "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi | Video

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri belirlenerek, her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşıldığı vurgulanan genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildiği ifade edildi.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

Vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Koronavirüs Türkiye risk haritası paylaşıldı! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler? İstanbul, Ankara, İzmir renk kodları haritası!
Covid-19 risk durumu ve çok yüksek riskli iller listesi belli oldu! Sağlık Bakanlığı risk haritasına göre çok yüksek riskli iller hangileri?

ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika: 81 ile "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA