İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika: 81 ile "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri belirlenerek, her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşıldığı vurgulanan genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildiği ifade edildi.