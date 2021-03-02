Son dakika | Ormanda 2 bin cep telefonu şoku!

AUDİ MARKA ARAÇLA 4 TORBA İÇİNDE GETİRİP YAKTILAR

Ormanlık alanda yakılan cep telefonlarının 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 1 ay sonra yakıldığını belirten görgü tanığı Ö.D, "Cep telefonlarını Kayseri plakalı Audi marka bir araçla ormanlık alana getirip yaktılar. Ben cep telefonlarının yakıldığını gördüm. Cep telefonları 4 adet gübre torbası ile getirilmişti. Yakanlar bir kaç kişiydi. Hatta bu telefonların bulunduğu bir kaç yüz metre ilerde yine telefonlar yakılmıştı" dedi.