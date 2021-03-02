Son dakika: Risk haritasına damgasını vurmuştu! Uşak Valisi SABAH'a konuştu: Beni linç edenler nasıl hissediyorlar?

TEK BAŞIMA ÇARŞI GEZİYORUM



Vali Funda Kocabıyık, "Çarşıda tek başıma geziyorum. Ben de bir vatandaş olarak bakıyorum. Nerede, ne eksiğimiz var, neyi nasıl yapsak daha güzel olur diye düşünüyorum, gözlem yapıyorum." dedi. Vali Kocabıyık, SABAH'a özel açıklamalarını şöyle sürdürdü:

PARA CEZASI KESTİRMEMEYE DİKKAT ETTİM



"Ben denetimi hiç eksik bırakmadım. Bir kadın, anne, eğitimci ve Vali olarak iyi iletişim kurarak devletin sert yüzünü değil de güzel sözlerle, iyi iletişimle herkesi uyardım. 'Aman maskesiz gezmeyelim, ellerimizi yıkayalım. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım' diye. Ziyaret ettiğim yerlerde bile hiçbir şekilde çay kahve ikramını bile kabul etmiyorum. Herhangi bir şey içmek için bile maskemi çıkartmıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatırken ilk başta kendim örnek olmaya çalıştım."