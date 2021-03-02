Son dakika: Risk haritasına damgasını vurmuştu! Uşak Valisi SABAH'a konuştu: Beni linç edenler nasıl hissediyorlar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin illere göre risk değerlendirme haritasını açıkladı. Haritada Türkiye'nin batısında mavi olan tek kent Uşak oldu. Şehrin pandemiyle mücadeledeki bu başarısını Uşak Valisi Funda Kocabıyık SABAH'a anlattı.
"Pandemi ilk başladığında beni linç edenler nasıl hissediyorlar, şu an merak ediyorum. Pandeminin ilk dönemlerinde Uşak Valisine uygulanan linç kampanyasından sonra Uşak'ın bu başarısının takdir edildiğin görmek mutluluk verici. Şimdi sorumluluğumuz daha da arttı. Esnaf bugün açılacak ben başlayacağım tek tek gezmeye. Esnafla bir araya geleceğim" dedi.
Vali Kocabıyık, "Denetimi hiç eksik bırakmadım. Bir kadın, anne, eğitimci ve Vali olarak iyi iletişim kurarak devletin sert yüzünü değil de güzel sözlerle, iyi iletişimle herkesi uyardım. 'Aman maskesiz gezmeyelim, ellerimizi yıkayalım. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım' diye. Ziyaret ettiğim yerlerde bile hiçbir şekilde çay kahve ikramını bile kabul etmiyorum. Herhangi bir şey içmek için bile maskemi çıkartmıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatırken ilk başta kendim örnek olmaya çalıştım."
SABAH'a konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Ben Covid süreci dünyada ilk başladığı zamanlarda daha Türkiye'ye gelmeden önce olayın ne kadar vehamet taşıdığının farkındaydım. İlk andan itibaren biz Uşak'ta işi çok sıkı tuttuk, özellikle denetimler ve halkı bilinçlendirme konusunda. Ben hep sokakta oldum hep alandaydım ilk günden beri. Kalabalık çarşıda pazarda hep olmaya gayret ettim. Ekibim de oralardaydı. Hiç boş bırakmadık. Ben bizim ilimizin başarısının denetimleri çok sıkı tutmamızla ilgili olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
TEK BAŞIMA ÇARŞI GEZİYORUM
Vali Funda Kocabıyık, "Çarşıda tek başıma geziyorum. Ben de bir vatandaş olarak bakıyorum. Nerede, ne eksiğimiz var, neyi nasıl yapsak daha güzel olur diye düşünüyorum, gözlem yapıyorum." dedi. Vali Kocabıyık, SABAH'a özel açıklamalarını şöyle sürdürdü:
PARA CEZASI KESTİRMEMEYE DİKKAT ETTİM
"Ben denetimi hiç eksik bırakmadım. Bir kadın, anne, eğitimci ve Vali olarak iyi iletişim kurarak devletin sert yüzünü değil de güzel sözlerle, iyi iletişimle herkesi uyardım. 'Aman maskesiz gezmeyelim, ellerimizi yıkayalım. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım' diye. Ziyaret ettiğim yerlerde bile hiçbir şekilde çay kahve ikramını bile kabul etmiyorum. Herhangi bir şey içmek için bile maskemi çıkartmıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatırken ilk başta kendim örnek olmaya çalıştım."
EN İYİ PANDEMİ İLE MÜCADELE KADIN LİDERLERDE
"Uşak halkı da sağolsunlar seviyorlar beni. Lafımı hiç yerde bırakmadılar. Kadın içgüdüsü ve şefkatiyle hareket etmek bizim şu anki başarımızın en önemli etmenlerinden. Şimdi sorumluluğumuz daha da arttı. Esnaf bugün açılacak ben başlayacağım tek tek gezmeye. Esnafla bir araya geleceğim. Esnafa diyeceğim ki, 'Bizim polisimiz sizsiniz. Lütfen çarşıya gelen halkı asla maskesiz ve HES kodu olmadan içeri almayın. Çünkü eğer tekrar işletmeleriniz kapanırsa yine en büyük zararı siz göreceksiniz.'
UŞAK HALKI İLE BİRLİKTE BAŞARDIK
"Uşak halkı memleketlerini bu kadar sahiplenmeseydi, bu kadar mücadele etmeseydi biz şu an bu konumda olmazdık. Uşak halkı çok ciddi destek verdi kurallara uyum sağladı. Çarşı gezilerimde özellikle insanların maske takıp takmadıklarına bakıyordum. Herkes maske takıyordu bazen 2-3 kişiyi maskesiz görüyorduk. Onları da hemen uyarıyorduk. Ben şunu anladım ki bizler yöneticiler olarak ne kadar kararlar alırsak alalım, ne denli kurallar koyarsak koyalım eğer vatandaşlar buna uyum sağlamazsa vatandaş sizi desteklemezse başarılı olması mümkün değil."
OMUZLARIMIZDAKİ YÜK ŞİMDİ İKİ KAT ARTTI
Mevcut başarılarını korumaya ve vaka sayılarını tamamen bitirmeye kararlı olduğunu ifade eden Vali Kocabıyık, "Şimdi omuzlarımızdaki yük iki katına çıktı. Önemli olan bugünlerimizi korumak. Bunun için uğraşacağız. Denetimleri hiç aksatmayacağız. İnşallah vatandaşlar da aynı özveriyi göstermeye devam edecekler" diye konuştu.
O HESAP SAHTE
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı Türkiye haritasına göre Uşak, Türkiye'nin batısında mavi kategoride yer alan tek il oldu. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan da, buna atıfta bulunarak "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık" tweet'i paylaştı. Vali Funda Kocabıyık adına açılan bir sahte hesaptan da bu paylaşıma yanıt verildi. Vali Funda Kocabıyık, "Twitter'daki paylaşıma ben cevap vermedim. Cevap veren sahte bir hesap. Hemen durumu Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdim. Sahte hesabı kimin açtığını, kimin o tweeti attığını tespit etti emniyet mensubu arkadaşlar. Hemen o hesap kapatıldı." dedi.