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YİNE ZİMMET YİNE HAZİNEDAR

Görevden alınan eski Belediye Başkanı ve kendisi gibi avukat eşi 'ın, iş kazası davası için kendilerini tutan Saffet G.'nin davasında kazanılan paranın yarısını zimmetlerine geçirdikleri ortaya çıktı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 2.3.2021 ABONE OL
YİNE ZİMMET YİNE HAZİNEDAR

'Usulsüz ihale', 'Kamu malının özel şahıs menfaatine kullandırılması' ve 'Görevi kötüye kullanmak' suçlamalarıyla görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve kendisi gibi avukat eşi Özlem Hazinedar'ın, iş kazası davası için kendilerini tutan Saffet G.'nin davasında kazanılan paranın yarısını zimmetlerine geçirdikleri ortaya çıktı. Çiftin, alacaklı müşteki vekilleri sıfatıyla başlatığı icra takibine istinaden çeşitli tarihli reddiyat makbuzları karşılığında dosyalardan tahsil ettiği paraların bir kısmını hak ettiği vekâlet ücretinden fazla olacak şekilde müvekkillerine vermediği ortaya çıktı. Dava sonrası kazancın yüzde 25'ini almak için anlaşan Hazinedar çifti, iş mahkemesindeki davayla alacaklı şirketten 362 bin 409 lira tahsil etti. Ancak Saffet G.'ye 187 bin 539 lira veren çift, 174 bin 870 lirayı ödemedi. Saffet G.'nin şikâyetiyle açılan davada 'zimmet'ten 12 yıla kadar hapis istenen çift İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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YİNE ZİMMET YİNE HAZİNEDAR
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