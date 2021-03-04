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, şehit Korgeneral 'ın ailesine taziyelerini iletti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral 'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Giriş Tarihi: 4.3.2021 20:55 Son Güncelleme: 4.3.2021 21:42 ABONE OL
Başkan Erdoğan, şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ailesine taziyelerini iletti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ailesine taziyelerini iletti | Video

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Başkan Erdoğan, şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ailesine taziyelerini iletti
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