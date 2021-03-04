Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, Bitlis'teki helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar’dan bilgi aldı.

Giriş Tarihi: 4.3.2021 20:03 Son Güncelleme: 4.3.2021 20:12 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

Başkan Erdoğan'dan helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı | Video

Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Başkan Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi, yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu.

Son dakika: Bitlis'ten acı haber! Düşen helikopterde 10 askerimiz şehit oldu

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA