Başkan Erdoğan'ın öğretmeni Mehmet Yahya Kutluoğlu son yolculuğuna uğurlandı

93 yaşında vefat eden ÖNDER'in kurucusu Mehmet Yahya Kutluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmenliğini yaparken Erdoğan için 2 yıl önce Öğretmenler Günü'nde şunları söylemişti: Derslerine girdiğim sınıflarda onun gibi talebe azdı.

Cumhurbaşkanı çok düzgün giyinirdi. Türkçesi, hitap tarzı ve davranışları güzeldi. Bundan dolayı okulda talebe temsilcisi olarak 'Talebe Disiplin Kurulu Başkanı'ydı. Talebeler üzerinde saygın bir etkisi vardı. Öğrencilik döneminde çok ciddi, disiplinli, talebe olarak kendisini yetiştirme anlamında faaliyetlerde bulunurdu. O diğer talebeler arasında daha değişik bir şekilde karşılanırdı. Yani bir ayrıcalığı, bir saygınlığı vardı. Böylece güzel makamlara geldi. Liderlik vasfı o dönemlerde başladı" demişti.