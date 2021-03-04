Başkan Erdoğan'ın öğretmeni Mehmet Yahya Kutluoğlu son yolculuğuna uğurlandı

93 yaşında vefat eden ÖNDER'in kurucusu Mehmet Yahya Kutluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmenliğini yaparken Erdoğan için 2 yıl önce Öğretmenler Günü'nde şunları söylemişti: Derslerine girdiğim sınıflarda onun gibi talebe azdı.
Cumhurbaşkanı çok düzgün giyinirdi. Türkçesi, hitap tarzı ve davranışları güzeldi. Bundan dolayı okulda talebe temsilcisi olarak 'Talebe Disiplin Kurulu Başkanı'ydı. Talebeler üzerinde saygın bir etkisi vardı. Öğrencilik döneminde çok ciddi, disiplinli, talebe olarak kendisini yetiştirme anlamında faaliyetlerde bulunurdu. O diğer talebeler arasında daha değişik bir şekilde karşılanırdı. Yani bir ayrıcalığı, bir saygınlığı vardı. Böylece güzel makamlara geldi. Liderlik vasfı o dönemlerde başladı" demişti.
Kutluoğlu dün Fatih Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
HAFIZLIĞI BABADAN ÖĞRENDİ
Kutluoğlu, 1928'de Trabzon'un Çaykara ilçesi Taşçılar Köyü'nde doğmuştu. Hafızlığını ve Arapçayı babasından öğrenmiş, ilkokulu köyünde bitirdikten sonra 1958 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1965 yılında da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştu.
5 yıl imam hatiplik, 2 yıl merkez vaizliği, 11 yıl İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, 2 yıl Din Eğitimi Genel Müdürlüğü'nde personel şubesi müdür yardımcılığı yapan Kutluoğlu, 1979'da Fatih Müftülüğü'ne vekaleten tayin edilmiş, 6 yıl yurtdışında görev yaptıktan sonra 1985'te İsmailağa Kur'an Kursu Müdürlüğü'ne atanmıştı.