Son dakika haberi | Başkan Erdoğan 'son aşamaya gelindi' diyerek açıkladı: Yeniden başlıyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'nde konuştu, önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye olarak salgın dönemindeki zorlu süreçte elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığın hizmetine sunduk. Bu küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz. Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği, şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir.

SON AŞAMAYA GELİNDİ: YENİDEN BAŞLIYOR

İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni seferlerinin yeniden başlaması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. 17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır. İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması bölgemizin istikrarına katkı sağlayacaktır.