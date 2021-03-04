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: Kadınlarımız, hepimiz için sonsuz bir ilham kaynağı!

Cumhurbaşkanı ’ın eşi , ’nun yazılı basındaki amiral gemisi tarafından, nedeniyle düzenlenen “Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları” zirvesine video konferans sistemiyle katıldı. Emine Erdoğan, "Kadınlarımız, hepimiz için sonsuz bir ilham kaynağı!" açıklamasında bulundu.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 4.3.2021 18:10 Son Güncelleme: 4.3.2021 18:19 ABONE OL
Emine Erdoğan: Kadınlarımız, hepimiz için sonsuz bir ilham kaynağı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan yeni bir paylaşım geldi.

EMİNE ERDOĞAN VİDEO KONFERANS İLE KATILDI

Emine Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları" zirvesine video konferans sistemiyle katıldı.

Emine Erdoğan: Kadınlarımız, hepimiz için sonsuz bir ilham kaynağı!


MUTLULUK DUYDUM

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından da, ""#8Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları" zirvesine katılmaktan mutluluk duydum. İnanıyorum ki bu topraklarda artan kadın gücü, küresel sorunların çözülmesinde de büyük katkı sağlayacaktır." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

HEPİMİZİN MEDAR-I İFTİHARI

Ayrıca Emine Erdoğan, "Kadınlar karar verici mekanizmalarda artan sayılarla yer aldıkça, dünyanın gidişatı da olumlu yönde etkilenecek. Birbirinden harika işlere imza atan kadınlarımız, hepimiz için sonsuz bir ilham kaynağı. Yaptıkları işler, gelecek güzel günlerin teminatı, hepimizin medar-ı iftiharı." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde önemli mesajlar

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Emine Erdoğan: Kadınlarımız, hepimiz için sonsuz bir ilham kaynağı!
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