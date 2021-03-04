Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan yeni bir paylaşım geldi.

EMİNE ERDOĞAN VİDEO KONFERANS İLE KATILDI

Emine Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları" zirvesine video konferans sistemiyle katıldı.

Emine Erdoğan: Kadınlarımız, hepimiz için sonsuz bir ilham kaynağı!



MUTLULUK DUYDUM

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından da, ""#8Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları" zirvesine katılmaktan mutluluk duydum. İnanıyorum ki bu topraklarda artan kadın gücü, küresel sorunların çözülmesinde de büyük katkı sağlayacaktır." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

HEPİMİZİN MEDAR-I İFTİHARI



Ayrıca Emine Erdoğan, "Kadınlar karar verici mekanizmalarda artan sayılarla yer aldıkça, dünyanın gidişatı da olumlu yönde etkilenecek. Birbirinden harika işlere imza atan kadınlarımız, hepimiz için sonsuz bir ilham kaynağı. Yaptıkları işler, gelecek güzel günlerin teminatı, hepimizin medar-ı iftiharı." ifadelerini kullandı.