Emine Erdoğan'dan Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde önemli mesajlar

Türkiye'nin, yakın zamanda yaptığı atılımlarla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirten Emine Erdoğan, kazanılan her başarının, ülkeyi hak ettiği konuma yaklaştırdığını dile getirdi.

Bu başarıda, bilhassa kadınlara çok şey borçlu olunduğunu ifade eden Erdoğan, "2023 yılı hedeflerimize ilerlerken, kararlı adımlarımızın gücü de yine kadınlarımızdan geliyor. Bugün, bu zirveye katılan ve birbirinden harika işlere imza atan kadınlarımız, hepimiz için sonsuz bir ilham kaynağıdır. Yaptıkları işler, gelecek güzel günlerin de teminatıdır." dedi.

Emine Erdoğan'dan Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'ne video mesaj | Video

Kadınların, spordaki başarılarıyla İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinlettiğini, iş dünyasındaki başarıyla ülke ekonomisini, küresel yarışlara taşıdığını, sanattaki başarılarıyla, dünyayı anlamlandırıp güzelleştirdiğini aktaran Erdoğan, kadınların bilim alanında yaptıklarıyla, milli teknoloji hamlesine kuvvet verdiğini, akademideki başarılarıyla, bilim neferleri yetiştirdiğini, STK'lara gönüllerini vererek, yaraları sardığını, tüm bu kadınların ülkenin medar-ı iftiharı olduğunu anlattı.

EMİNE ERDOĞAN, SÖZLERİNE ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Dünya, her gün yeniden kuruluyor. Ülkeler soluksuz bir şekilde birbirleriyle yarış halindeler. Bilhassa içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, dünyanın makas değiştirdiğini hepimiz görüyoruz. Bugün en çok çalışıp en çok yenilik getiren, yarının hakimi olacak. İşte biz bu yarışta, son derece özel karaktere sahip kadınlarımızla koşuyoruz.

Tarih boyunca, toplumun maddi-manevi ihtiyaçlarından tutun, vatan müdafaasına kadar, kadınlarımız üstün görevler yerine getirmiştir. Sadece Bacıyan-ı Rum teşkilatının varlığı bile, ilham almaya, bize güç vermeye yeter. İstiklal Harbi gibi, dünyanın sayılı zaferlerinden biri, kadınlarımızla omuz omuza kazanılmıştır. Dünyanın birçok ülkesinden çok daha önce, seçme ve seçilme hakkına mazhar olmuşlardır. Dolayısıyla, kendi coğrafyamıza bakarken, yine kendi gözlüklerimizi kullanmalıyız."

Modern dünyanın basmakalıp modellerine sıkışıp kalınamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Kadınların özel ve kamusal hayatını dengeleyen çözümler üretmeye devam edeceğiz. Toplumsal dokumuzla ahenkli, milli benliğimizi merkeze alan yaklaşımlarla ilerleyeceğiz ve inanıyorum ki bu topraklarda artan kadın gücü, küresel sorunların çözülmesinde de büyük katkı sağlayacak. Kadınlar, karar verici mekanizmalarda artan sayılarla yer aldıkça, dünyanın gidişatı olumlu yönde etkilenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Zirveye katılan tüm kadınlara yaşattıkları gururdan dolayı şükranlarını sunan Erdoğan, açtıkları yoldan nice genç kızın yürümesi temennisinde bulundu.

ZİRVE OTURUMLARLA DEVAM EDECEK

Zirvenin açılışında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan video mesaj göndererek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk online katılarak birer konuşma yaptı.

Sabah ve Daily Sabah Yazılı Medya, İcra Kurulu Üyesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'ın da açılış konuşması yaptığı zirvede, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece (video), Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin (online), gazeteci Merve Şebnem Oruç, "Siyasette Kadın" başlıklı oturuma katıldı.

"İş Hayatında Kadın" başlıklı oturumda ise Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, Bahçeşehir Koleji Genel Küdürü Özlem Dağ, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Demsa Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan konuşma yapacak.

"Sporda Kadın" oturumuna da Milli Jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, Milli Tekvandocu Hatice Kübra İlgün, BJK Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç, BJK Kadın Futbol Takımı Kaptanı Başak Gündoğdu, "Sanatta Kadın" oturumuna ise Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy, Türkan Şoray ve Fadik Sevin Atasoy video mesaj ile katılacak

Sabah gazetesi tarafından düzenlenen "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"ne video konferans yöntemiyle katılan Pekcan, 8 Mart'ın Türkiye'nin kadının statüsüyle ilgili nerede olduğunu değerlendirme ve bu alandaki toplumsal farkındalığı artırma anlamında bir imkan verdiğini dile getirerek, bu konunun bir gün veya bir haftayla sınırlı olmaksızın süreklilik arz eden biçimde ele alınması gerektiğine dikkati çekti.

BAKAN SELÇUK: İLLERİMİZDE 'KADIN KOOPERATİFÇİLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU' KURDUK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde konuştu. Bakan Selçuk, kadın kooperatifçiliğini 81 ilde geliştirmek için çalıştırdıklarını belirterek, "İllerimizde 'Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grubu' oluşturduk" dedi.

Bakan Selçuk'tan Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video

Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde önemli mesajlar veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla 5 bölgesel toplantı yaptık şu ana kadar ve 642 çalıştayda eğitim ve bilgilendirme etkinliği ile 27 binden fazla kadınımıza ulaştık" dedi.

Türkiye'de kadın konularında her geçen gün yeni ve güzel aşamalar kaydedileceğine yürekten inandığını söyleyen Pekcan, "Birleşmiş Milletler, bu yılın Dünya Kadınlar Günü ana temasını 'Kadın Liderliği:Kovid-19 dünyasında eşit bir geleceğe ulaşmak' olarak açıklamıştır. Nitekim, dünya genelinde ve ülkemizde kadınların daha eşitlikçi olanaklara sahip olabilmeleri için bizzat kadınlar tarafından başlatılacak girişimler ve liderlik önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Türkiye'nin bugüne kadar kadının statüsünün korunması ve geliştirilmesi noktasında çok önemli kazanımları ve başarıları olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bunları hep birlikte çalışarak çok daha ileri noktalara getirmek için gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Bu çerçevede devletimiz ile birlikte sivil toplum kuruluşlarımıza, üniversitelere ve kamuoyu oluşumuna katkı sağlayan tüm kurum ve bireylere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Kadınların, toplumsal, iktisadi ve kültürel alanlar başta olmak üzere hayatın tüm alanlarında, daha etkin ve eşitlikçi bir şekilde yer alabilmesi, her türlü ayrımcılığa, dışlamaya ve hatta kötü muameleye maruz kalmadan, hayatlarını idame ettirip ideallerini gerçekleştirmeleri esastır ve çalışmalarımızın odağında olmalıdır. Özellikle günümüz küresel ekonomisinde dijitalleşmenin ilerlemesi, bilgiye ve kaynaklara erişimin daha kolay hale gelmesiyle kadının güçlenmesini destekleyebilecek yeni imkanlar ortaya çıkmaktadır. Önemli olan, teknolojinin getirdiği bu imkanları, yasal ve kurumsal altyapılarla destekleyebilmek ve kadının statüsünün iyileştirilmesiyle ilgili doğru ekosistemleri hep birlikte kurgulayıp geliştirebilmektir. Türkiye'nin gelişme ve kalkınmada önemli hedefleri mevcuttur. Kadınlarımızın potansiyellerini en iyi şekilde sergileyebilmeleri, hedeflerimize ulaşmada yadsınamaz bir katkı sağlayacaktır."

Bugünün küresel ekonomisinin kadınların güçlenmesi için çok önemli fırsatlar sunduğunu belirten Pekcan, "Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek bizim elimizde. Kadın girişimcilerimiz sayesinde ülkemiz ticaret hacmini daha da artırarak ekonomimizin istikrarlı bir şekilde büyüyeceğine ve hedeflerimize hızla ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

BAKANLIĞIN KADINLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARI

Pekcan, bu çerçevede bakanlık olarak kadınların ekonomik hayattaki rol ve faaliyetlerinin etkinleştirilmesi için özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla el ele yürüttükleri bazı proje ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi, Kadın Girişimci Network Projesi çerçevesinde iller bazında kadın girişimcilere ulaşılması ve bir kadın girişimci ağının oluşturulabilmesini hedeflediklerini söyledi. Pekcan, bugüne kadar 47 ilde yaklaşık 1400 kadın girişimciyi bu ağlarda bir araya getirmenin memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi.

Export Akademi Programı çerçevesinde de Türkiye'de ihracat yapmaya istekli, potansiyeli olan kadın ve genç girişimcilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve mentorlük desteği verdiklerini anlatan Pekcan, "Bugüne kadar Export Akademi Programı kapsamında yapılan 16 eğitime 4 binin üzerinde girişimcimiz katılmış bulunmakta. Projelerimize dahil olan kadın girişimcilerimizin pek çoğunun önümüzdeki yıllarda ihracat yapmaya başlayacağına yürekten inanıyorum. Keza, Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu ve Melek Yatırımcı Platformu gibi yeni platformlarla ilgili çalışmalarımız da sürmektedir." diye konuştu.

Pekcan, Sanal Ticaret Akademisi'nin de tüm vatandaşlar için önemli bir rehber niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, kullanıcıların çevrim içi eğitimleri tamamladıktan sonra sertifika alabildiğini hatırlattı.

İhracat yapmak isteyen kadın girişimcilerin, geçen sene devreye aldıkları Kolay İhracat Platformu'na başvurabileceklerine işaret eden Pekcan, burada tüm kullanıcılara yapay zeka destekli oldukça gelişmiş ve kapsamlı bir dijital danışmanlık hizmeti sunulduğunu söyledi.

Pekcan, bakanlık olarak, bu tür dijital platformlarla vatandaşların, girişimcilerin, gençlerin, kadınların yanında olmaya, onlara etkin bir şekilde destek sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Ayrıca Eximbank aracılığıyla kadın ve genç girişimcilere 2020 yılında toplam 822 bin dolar kredi verilmiş bulunmakta." dedi.

E-Ticaret Akademisi'nde, e-ticaret sitesi kurulumundan e-ihracat yapılmasına kadar pek çok konuda bilgiye ve eğitime yer verildiğini dile getiren Pekcan, şöyle devam etti:

"E-Ticaret Akademisi'ndeki bu eğitimlerden bugüne kadar 42 binin üzerinde kullanıcı faydalanmış olup bu sayının yaklaşık yarısını, yüzde 46'sını kadınlarımızın oluşturulması da oldukça memnuniyet vericidir. Bakanlık olarak bir diğer önceliğimiz kooperatifçilik faaliyetlerinin geliştirilmesidir. Kadınlarımızın, özellikle kırsal bölgelerde, kooperatifler aracılığıyla ekonomik hayatta çok daha etkin roller üstlenebileceğini değerlendiriyoruz. Bu çerçevede Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı'mızı kadın kooperatiflerine odakladık. Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlıyoruz. Bu program kapsamında 2020 yılında faaliyet gösteren 139 kadın kooperatifinin 149 projesine 14 milyon 500 bin liranın üzerinde hibe desteği verdik."

Pekcan, kadınlara yönelik odak çalışmalarını bakanlık bünyesinde özellikle girişimcilik ve ihracatçılık yönünde Kadın ve Genç Girişimciliği İhracat Daire Başkanlığı eliyle yürüttüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımızı, bakanlığımızın ihracatı tabana yayma hedefiyle doğrudan ilişkili olarak görüyoruz. Her zaman vurguladığımız ve önemsediğimiz katma değerli ihracatta, yerli üretim ve yerli teknolojide, inovasyon ve tasarımda kadınlarımızın büyük katkılar sağlayabileceği aşikar. İşçisinden mühendisine, çalışanından yöneticisine, insan kaynağı olarak kadınlarımızın sağlayacağı katkı, gelişme ve kalkınma yolundaki hedeflerimize ulaşmamızda belirleyici olacaktır. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekonomik hayatın dışında da toplumsal ve kültürel alanlar başta olmak üzere hayatın her alanında kadınlarımız için daha iyi şartlar, daha iyi koşullar temin edilmesi için gayretlerimizi hep birlikte sürdürmeliyiz."