Son dakika: Bitlis'te şehit olan 9 askerimiz için siyasilerden peş peşe taziye mesajları

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi. Elim kazanın ardından şehit olan askerlerimiz için siyasiler sosyal medya hesaplarının peş peşe paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...