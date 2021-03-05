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'den ve birçok il için uyarısı! Yağışlar geri geliyor

haberleri... Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Marmara ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli bekleniyor. 'da ise yarın yağış etkili olacak. Pazar günündeyse sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. İşte son dakika il il hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 5.3.2021 21:11 Son Güncelleme: 5.3.2021 21:30 ABONE OL
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika uyarısı! Yağışlar geri geliyor

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok il için yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre; yarın İstanbul dahil birçok ilde yağışlı hava etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Ege (Muğla ve Denizli dışında), Antalya, Hatay, Osmaniye, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu bölge genelinin (Bilecik dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla ve Denizli dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

DENİZLİ 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu

İZMİR 10°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok bulutlu, Antalya, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ISPARTA 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 14°C

Az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 14°C

Az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 12°C

Az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren parçalı yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR -1°C, 15°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu

DÜZCE 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu

KARS -8°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -6°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika uyarısı! Yağışlar geri geliyor
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