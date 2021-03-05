Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika uyarısı! Yağışlar geri geliyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu bölge genelinin (Bilecik dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı