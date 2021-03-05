Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika uyarısı! Yağışlar geri geliyor

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok il için yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre; yarın İstanbul dahil birçok ilde yağışlı hava etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Ege (Muğla ve Denizli dışında), Antalya, Hatay, Osmaniye, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu bölge genelinin (Bilecik dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla ve Denizli dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok bulutlu, Antalya, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
Az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren parçalı yer yer çok bulutlu
Az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren parçalı yer yer çok bulutlu
Az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren parçalı yer yer çok bulutlu
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu