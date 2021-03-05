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Son dakika: ’de PKK operasyonu! eski il başkanı gözaltında

Son dakika bilgisine göre ’de terör örgütü PKK/KCK’nın cezaevi ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eski il başkanı E.T.'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 11:36 Son Güncelleme: 5.3.2021 11:38 ABONE OL
Son dakika: Eskişehir’de PKK operasyonu! HDP eski il başkanı gözaltında

Son dakika haberi... Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi ile HDK yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen şüpheliler tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda HDP eski il başkanı E.T., il yönetim kurulu eski üyesi M.S.A. ve il disiplin kurulu eski üyesi R.R. gözaltına alındı. Şüphelilerden D.A. ise, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 'PKK/KCK terör örgütünün cezaevi yapılanmasında yer aldığı, terör örgütünün hedef, amaç ve çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri ve terör örgütünün propagandasını yaptıkları' iddia ediliyor.

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Son dakika: Eskişehir’de PKK operasyonu! HDP eski il başkanı gözaltında
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