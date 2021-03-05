Son dakika | Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ı yakaladığı FETÖ'cüden dinleyin!

Son dakika haberi... Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'na ait bir helikopter Çekmece köyü yakınlarında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Bölgede yoğun sis olduğu öğrenilirken helikopterde 11 askerin şehit olurken 2 asker de yaralandı. Helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu kaydedildi.Şehit askerlerin cenazelerinin Van'a götürüldüğü öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si ise yaralandı.
Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OSMAN ERBAŞ'IN OĞLUNA TAZİYE TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
BAŞARILARLA DOLU, VATAN AŞKIYLA DOLU BİR HİKAYE BIRAKTI
Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, ardında başarılarla dolu bir kahramanlık hikayesi bıraktı.
BİRÇOK BÖLGEDE GÖREV YAPTI
Yozgat'ın Yerköy ilçesi Saray köyü nüfusuna kayıtlı olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ilk ve ortaokulu memleketinde tamamladı. Erbaş askeri okuldan başarı ile mezun olduktan sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yaptı.
ORGENERAL OLACAKTI
Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'nı yürütüyordu. Erbaş, bir sonraki YAŞ Toplantısı'nda Orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu.
15 TEMMUZ'UN KAHRAMAN KOMUTANI
Korgeneral Erbaş, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin darbe girişimi sırasında darbecilere karşı gelerek Adana'da İncirlik Üssü'nün darbeye dahil edilmemesinde önemli bir rol oynamıştı.
YAKALADIĞI HAİN ÜS KOMUTANI ONA BAKIN NE DEDİ
Darbe girişimi nedeniyle tutuklanan FETÖ'cü üs komutanı Bekir Ercan Van'ın sözleri de bunun adeta bunun bir deliliydi... Darbeci Van'ın, Korgeneral Erbaş'a, "Biz sizi gözaltına almaya geliyorduk, siz bizi aldınız" dediği öğrenildi.
TÜRKİYE'NİN KULAKLARINDA ÇINLAYAN SÖZLER;
"ONLAR (FETÖ'CÜLER) ASKER DEĞİL KATİL! BİZ TÜRK MİLLETİNİN ASKERİYİZ, KATİL OLAMAYIZ"
Türkiye Erbaş'ı, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan asker ve polislerin cenaze töreninde söylediği sözlerle tanımıştı. Darbecilere tepki gösteren Erbaş, "Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeri katil olamaz" sözleriyle hafızalara kazındı.
MİLLİ SİHA VE İHALARA BÜYÜ KATKISI OLDU
T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit korgenerali duygu yüklü sözlerle andı.
Bitlis'te şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, darbecilere bu sözlerle tepki göstermişti | Video
"Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik komutanım…"
Bayraktar Korgeneral Erbaş'ın Milli S/İHA sistemlerine katkısına dikkat çekti:
"Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta Tugay komutanıyken tanıştım. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçak gönüllü herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir komutanımızdı.
Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son TEKNOFEST ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu.
Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun komutanım…
Özlemini duyduğunuz şehadete kavuştunuz.
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik komutanım…
Sizi, muhabbetinizi, dostluğunu, kahramanlığınız hep özleyeceğiz."