Son dakika | Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ı yakaladığı FETÖ'cüden dinleyin!

Son dakika haberi... Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'na ait bir helikopter Çekmece köyü yakınlarında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Bölgede yoğun sis olduğu öğrenilirken helikopterde 11 askerin şehit olurken 2 asker de yaralandı. Helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu kaydedildi.Şehit askerlerin cenazelerinin Van'a götürüldüğü öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si ise yaralandı.