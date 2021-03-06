HDP yine yakalandı

Van'da bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bostaniçi Mahallesi'nde kullanılmayan İpekyolu Belediyesi Ek Hizmet Binası yerleşkesinde arama yaptı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu afişler, örgütü simgeleyen bez parçaları, basılması ve dağıtılması yasaklanan yayınlar ile KHK ile kapatılan derneklere ait olduğu değerlendirilen belgeler ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Geçtiğimiz ocak ayında HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında da benzer görüntüler yaşanmıştı. Örgüt paçavralarının olduğu sözde il başkanlığı binasında yapılan aramalarda el konulan belgeler arasında ise PKK'lıların ailelerinin adresleri çıktı. Dijitallerde terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları bulundu. Yine eylem yapan sözde özel kuvvetlerin fotoğrafları da ele geçirildi.

15 Şubat'ta ise Aydın ve Batman HDP il binalarında yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının afişleri ile eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi.

Diğer taraftan dün de Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP eski il başkanı E.T.'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 'PKK/KCK terör örgütünün cezaevi yapılanmasında yer aldığı, terör örgütünün hedef, amaç ve çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri ve terör örgütünün propagandasını yaptıkları' iddia ediliyor.