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Helikopter kazasının olduğu bölgede çalışmalar sürüyor

'in ilçesinde düşen ve içerisindeki 11 askerin şehit düştüğü helikopterin enkazının bulunduğu köy girişlere kapatıldı. Helikopterin düştüğü bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
CEREN KURTYE CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 6.3.2021 12:22 ABONE OL
Helikopter kazasının olduğu bölgede çalışmalar sürüyor

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter kaza kırıma uğrayarak düşmüştü. Söz konusu kaza neticesinde helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte 11 asker şehit olurken Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak da yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ederken, şehitlerin naaşları da dün memleketlerine uğurlandı.

KÖYE GİRİLER YASAKLANDI

Tatvan'ın Çekmece köyü kırsalındaki Nemrut Dağı eteklerin düşen helikopterin enkazında da çalışmalar tamamlanırken, enkazın bugün kaldırılması için çalışmalar erken saatlerde başladığı belirtildi. Enkazın olduğu Çekmece köyüne valilik kararı ile jandarma ekipleri tarafından giriş çıkışlara kapatılırken, gazeteciler ise köyün girişinde çekimlerini yapıyor.

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Helikopter kazasının olduğu bölgede çalışmalar sürüyor
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