Son dakika: Doğu Akdeniz'de dengeler değişiyor! Yunanistan neden panikledi?

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Donanmada güçlü olmak Türkiye için bir zorunluluktur' sözlerinin ardından gözler Doğu Akdeniz ve bölgedeki anlaşmazlıklara çevrildi. A Haber'e konuşan Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Başkan Erdoğan'ın bu ifadelerinin isabetli olduğunu belirterek "Türkiye yıllardır 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesini benimsemektedir. Suriye'de Irak'ta imkanlarımız olduğu halde gücümüzü işgal için kullanmadık." dedi.
Kutluk, TCG Anadolu'nun donanmadaki öneminin altını çizdi ve "TCG Anadolu hava gücünü de barındıran bir güçtür. İnsani yardım tahliye fırsatını sağlayacaktır. F 35'in bir tuzak olduğunu gördüğümüze göre Rusya ve Çin'in elindeki silahlara bakılmalıdır. Bu kadar etkili bir platformu değerlendirmek gerekir. " ifadelerini kullandı.
FIRSATLARI İSTİSMAR ETME ŞANSI YUNANİSTAN'IN ELİNDEN ALINIYOR
Mısır'ın son günlerde attığı adımlara değinen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır'la bir anlaşmanın sağlanabileceği yönündeki sözlerini değerlendiren Emekli Tümamiral Kutluk, Yunanistan'ın paniklediğine dikkat çekerek "Fırsatları istismar etme şansı Yunanistan'ın elinden alınıyor. Türkiye ve Mısır arasında çıkar çatışması yok. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarıyla ilgili asıl söz sahipleri Türkiye ve Mısır'dır. Türkiye ve Mısır paylaşımları yaptığında küçük pay sahipleri kalan pasta dilimleriyle meşgul olacaklardır. Esasında Türkiye ve Mısır'ın bir an önce anlaşması önem taşıyor. Bu noktada Mısır'ın önemli adımlar attığına inanıyorum." dedi.
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Ayrıca Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki iddialarının arkasında ne hukuki ne siyasi bir dayanak olmadığını söyleyen Kutluk, Yunanistan'ın askeri olarak da yeterli güce sahip olmadığını dile getirdi.