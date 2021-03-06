Son dakika: Doğu Akdeniz'de dengeler değişiyor! Yunanistan neden panikledi?

FIRSATLARI İSTİSMAR ETME ŞANSI YUNANİSTAN'IN ELİNDEN ALINIYOR

Mısır'ın son günlerde attığı adımlara değinen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır'la bir anlaşmanın sağlanabileceği yönündeki sözlerini değerlendiren Emekli Tümamiral Kutluk, Yunanistan'ın paniklediğine dikkat çekerek "Fırsatları istismar etme şansı Yunanistan'ın elinden alınıyor. Türkiye ve Mısır arasında çıkar çatışması yok. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarıyla ilgili asıl söz sahipleri Türkiye ve Mısır'dır. Türkiye ve Mısır paylaşımları yaptığında küçük pay sahipleri kalan pasta dilimleriyle meşgul olacaklardır. Esasında Türkiye ve Mısır'ın bir an önce anlaşması önem taşıyor. Bu noktada Mısır'ın önemli adımlar attığına inanıyorum." dedi.

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Ayrıca Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki iddialarının arkasında ne hukuki ne siyasi bir dayanak olmadığını söyleyen Kutluk, Yunanistan'ın askeri olarak da yeterli güce sahip olmadığını dile getirdi.