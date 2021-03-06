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haberi: şehidi son yolculuğuna uğurlandı

haberi... 'in kırsalında helikopter kazası sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş memleketi 'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 6.3.2021 11:24 Son Güncelleme: 6.3.2021 11:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Bitlis şehidi Mehmet Demir son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... Bitlis'in Tatvan kırsalında helikopter kazası sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (49) ile Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) cenazeleri, dün memleketi Kahramanmaraş'a getirilmişti. Bugün Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

SON DAKİKA: Bitlis Şehidi Astsubay Başçavuş Mehmet Demir dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video

Kahramanmaraş Havalimanı'na askeri uçakla getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına alınmıştı. Şehitleri dün, ailelerinin ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu ile askeri ve sivil erkan karşılamıştı.

Kahramanlara veda

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Son dakika haberi: Bitlis şehidi Mehmet Demir son yolculuğuna uğurlandı
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