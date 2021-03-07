Son dakika haberleri | FETÖ'nün mahrem belleğinin sırrı çözüldü! Şok detaylar ortaya çıktı...

FETÖ'nün hain15 Temmuz darbe girişiminden iki ay sonra İstanbul'da jandarma mahrem yapılanmasının Marmara Bölge İmamlığını yapan Nihat Keskin, evine baskın yapıldığı sırada yangın merdiveni boşluğundaki çöp kutusuna flaş bellek ile SD kart atmıştı. 4 bin jandarma personeli ile bin mahrem imamın deşifre olduğu çöpte ele geçirilen dijital bellekler, Emniyet Siber ve Terör Daire Başkanlıkları tarafından oluşturulan siber uzmanları tarafından 4 yıl sonra çözüldü. SABAH'ın ilk kez duyurduğu diskin içerisindeki verilerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekillere özel olarak anlatmak istediğini belirtmişti. SABAH dijital materyallerden çıktıktan sonra yakalanan örgüt üyeleri hakkındaki iddianamelere ulaştı.