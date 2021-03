Kadınlar korkmasın devletimiz bizimle

SABAH, İstanbul Sultangazi Emniyeti'nin aile içi şiddetten koruma projesi KAŞDİP'le hayata tutunan kadınlardan Kadriye D. ve Seçil A. ile görüştü. İşte projeyle artık kendini güvende hisseden iki kadının hayat öyküleri ve anlattıkları;Kadriye D. (31) iki çocuk annesi. 8 aylık hamile. İlk gebeliği sırasında, severek evlendiği kocasının ihanetine uğramış. Hâlâ da aldatıldığını söylüyor. Kendisini terk eden eşi onu boşanmaya zorluyor. Tazminat ve nafaka ödememek için anlaşmalı bir şekilde boşanmaya zorlayan eşinden bu taleplerle sık sık tehditler aldı. Karnındaki bebeğini ve diğer çocuklarını düşündüğü için eşinden boşanmak istemiyor. Aldığı tehditler karşısında ne yapacağını bilemez haldeyken devlet, KAŞDİP ile kendisine el uzatmış... Projeyle birlikte maddi ve manevi desteğin yanı sırada can güvenliğini de korumaya aldı. Kadriye D. şunları anlatıyor: 'Eşi tarafından terk edilmiş' damgası yiyen kadınlar kolay iş bulamıyor. Çocuklarıma bakabilmek ve korunabilmek için Sultangazi Emniyetine başvurdum. Projeye dahil ettiler. Ekonomik özgürlüğümü ve özgüvenimi kazandım. Kimseye el açmak zorunda kalmayınca kötülüklere de göğüs germeye başlıyorsun. Benim için büyük bir değişim oldu. Bana ve çocuklarıma yeni bir yaşam sunuldu. Allah bu projeyi hazırlayıp uygulayanlardan razı olsun. Bir kadının bunları yaşaması çok zor bir durum fakat kadınlar korkmasın, çünkü devlet bizimle...Seçil A. (36) iki çocuk annesi. Eşinden gördüğü şiddet bir türlü bitmek bilmedi. Boşanma davası açtı ancak eşinin baskısıyla vazgeçti. Bir gün evde eşinin kendisini ve çocuklarını öldürme planını yazdığı defteri buldu. Eşine 'Polise gideceğim' deyince günlerce rehine tutuldu. Kaçarak kurtuldu ve KAŞDİP ile tanıştı. Eşi için uzaklaştırma kararı aldırıldı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları silindi ve Yeşil Kart verildi. Maddi ve manevi destekler sağlandı. Seçil A. "Proje sayesinde yalnız olmadığımı gördüm. Her konuda bana destek oldular. İletişimi hiç koparmadılar. Benim gibi kadınlar için büyük fırsat" dedi.Hem mağdurlardanhem de vatandaşlarımızdançok olumlu tepkiler aldık.Vatandaşlarımızdan bu projeyedesteklerini esirgememeleriniistiyoruz.Şiddet gören kadınlarhukuki haklarınıiyi bilmeli.Kadınlaröncelikle şiddetgördükleri kişilerhakkında uzaklaştırma,koruma ve sığınmatalep edebilir.Maddi yardım da talep edebilirler.Aynı zamanda kimlik, adres veyadiğer bilgilerinin resmi kayıtlardangizlenmesini veya değiştirilmesiniisteme haklarına dasahipler. İş yeri değiştirmehakları da var. Mesleki,hukuki ve sosyal rehberlikhizmeti almahakları davar.Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddet Değerlendirme İzleme Koruma Projesi (KAŞDİP) Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri ve Sultangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlandı. Kasım 2020'de şiddet gördükleri için emniyete başvuran kadınlar belirlendi. 26 mağdur kadının bütün bilgileri vakıfla paylaşıldı. 3 ayda, her türlü şiddete maruz kalmış 26 mağdurla evlerinde görüşmeler yapıldı. Mağdur kadınlara düzenli olarak maaş yardımı yapılarak nakdi destek sağlandı. Çok düşük gelirli işlerde çalışan veya çalışamayan kadınlara maaş kartları verildi. Halk Eğitim Merkezleri'ne yönlendirilerek beceri ve yetenekleri kapsamında istihdama katılmaları sağlandı. Kendileri ve çocuklarına psikolojik destek verildi, koruma sağlandı.ERZURUM'DA kadın jandarmalar, '93 Harbi' diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının kahramanlarından Nene Hatun'un merkez Yakutiye ilçesindeki Aziziye Tabyalarındaki mezarını ziyaret edip karanfil bıraktı. İl Jandarma Komutanlığı'nın organize ettiği ziyarete Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı, Jandarma Trafik Timi ve Jandarma Asayiş Timi'nde görevli kadın çalışanlar katıldı. Ziyarete ilişkin görüntülerle Erzurum Valiliği tarafından özel klip hazırlandı.Kadınve Demokrasi Derneği (KADEM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen online programda, dernek tarafından hazırlanan 'Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi'ni kamuoyuna duyurdu. İşte KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu tarafından okunan ve 'www.imzamiatarim.com' internet sitesinde vatandaşların imzasına açılacak olan "Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi"nden satırbaşları:Kadın ve erkek yaradılış özü itibarıyla eşittir. Devredilemez ve vazgeçilemez temel hakları, bireysel ve toplumsal sorumlulukları vardır. Sorumlulukların hayata geçirilmesi noktasında kadınla erkek arasında toplumsal bir hiyerarşi yoktur.Kadın, kendisini toplumun dayattığı kalıplaşmış rollerle tanımlamak zorunda bırakılamaz. Çalışmaya zorlanamayacağı gibi çalışmadığı için de aşağılanamaz.Anne olmamış ya da olamamış kadınlar "eksik ve yetersiz" görülemez. Tercih ve zorunluluklar kadının insanlık değerini belirleyemeyez.Kadının akıl, ruh ve beden bütünlüğü dokunulmazdır. Hiçbir telakki ve toplumsal uygulama, şiddeti meşru gösteremez. Dayak, taciz, tecavüz gibi fiziksel şiddet türleri ile tahkir etme, zayıf ve yetersiz görme, sürekli kontrol etme, küçük düşürme gibi psikolojik şiddet türleri kabul edilemez.Devlet, kadının inanç, düşünce ve ifade özgürlüğünü teminat altına almak ve bu hakları özgürce kullanabilmesi için gereken şartları sağlamakla yükümlüdür.Eşit işe eşit ücret kadının ekonomik haklarındandır.Kadın-ların, aile hukukundan doğan mali hakları ihlal edilemez.Gaziantep'te doğup büyüdüğü köye gelen jandarma aracını gördüğünde 'Ben büyüyünce jandarma olacağım' diye hayal kurmaya başlayan İmran Uğur, hayalini gerçekleştirmekle kalmadı İstanbul'un tek kadın jandarma komutanı da olmayı başardı. Kilyos Jandarma Karakol Komutanı Uğur "İnsanlar beni görünce önce şaşırıyor sonra gurur duyuyor" dedi.Bursa Gemlik'te Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri görev yapıyor. 12 yıl cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Hilal Bozdağ, 8 aydır Cumhuriyet Başsavcılığı görevini başarıyla yürütüyor. Bozdağ "Hiçbir imtiyaz beklemeden erkek meslektaşlarımızla aynı şartlarda çalışıyoruz" diyor.İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra 38 yaşında pilotaj eğitimi alarak pilot olma hayalini gerçekleştiren Nagihan Karaman, "Eşim de pilot. İki oğlum da pilotluk eğitimi aldı. Evlatlarımı yetiştirirken mesleğimde biraz zorlandım. Ama biz kadınlar güçlüyüz, her şeyin üstesinden geliriz. İstanbul'da bir uçuş merkezinde eğitmenim. Sabiha Gökçen'in izindeyim" dedi.