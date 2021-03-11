Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: YSK'dan baro seçimleri kararı

Son dakika: 'dan baro seçimleri kararı

Son dakika haberi: , baro seçimleri ile ilgili kararını açıkladı. Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde seçimlerin yapılabileceği belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 11.3.2021 10:53 ABONE OL
Son dakika: YSK'dan baro seçimleri kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro seçimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde yapılabileceğine karar verdi.

Alınan bilgiye göre, bazı ilçe seçim kurulları, baro seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kuruldan görüş istedi.

Gündem toplantısında konuyu görüşen YSK, askı ve seçim gününün sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmemesi halinde, belirlenen tedbirlere de uyularak seçimlerin yapılabileceğine hükmetti.

CHP'li belediyenin yolsuzluk skandalında yeni detaylar ortaya çıktı! Rüşvet kesilince böyle tehdit etmişler... CHP'li Ceyhan Belediyesindeki rüşvet soruşturması kapsamında 5 zanlı tutuklandı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: YSK'dan baro seçimleri kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA