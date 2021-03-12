CHP’nin yalanında ikinci perde! “Çöplerden meyve topluyorum” demişti...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde önceki gün emeklilerle ilgili düzenlenen bir programda kürsüye çıkartılan kadınların alkol masalarındaki fotoğrafları çıkmaya devam ediyor. İlk olarak Yıldız Bacıoğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıkartılmış, eşinin emekli maaşı aldığını belirtmiş, "Ben bu kışı battaniye altında geçirdim, torunum benden süt istedi, alamadım" diye açıklama yapmıştı. Ancak Bacıoğlu'nun evdeki 'alkol masası' fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıkmıştı. Bu fotoğraflardan sonra sosyal medyadan tepki yağmıştı.

BİR KİŞİNİN DAHA ALKOL MASASINDA FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Bacıoğlu'ndan sonra CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği emekliler programında konuşan emekli Leyla Doğan da "Evimde ekmeğimi doğru üzgün yiyemiyorum" dedikten sonra "Gece saat beşten altıdan sonra pazara gidip, çürük meyveleri topladıktan sonra benim bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşama gibi bir şansım var mı arkadaşlar?" diye sormuştu. Leyla Doğan'ın da alkol masalarında fotoğrafı sosyal medyadan ortaya çıkarken, CHP'ye tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

CHP’li kadın “Süt alamıyorum” demişti, alkol masasındaki fotoğrafları ortaya çıktı