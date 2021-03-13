İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesi Servet Soylu'yu kaybetti. 75 yaşındaki Servet Soylu kalp yetmezliğinden yaşama veda etti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." sözleri ile duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı diledi. Erdoğan, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİLER

Türkiye'yi üzüntüye boğan haberin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan başsağlığı mesajları geldi.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK"

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu hanımefendinin vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Başta Bakanımıza ve tüm ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"YOL ARKADAŞIMIN ACISINI PAYLAŞIYORUM"

İletişim Başkanı Altun, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Servet teyzemize Allah'tan rahmet, başta sayın bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." derken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İçişleri Bakanımız, dava ve yol arkadaşım Süleyman Soylu'nun ve ailesinin acısını paylaşıyor, merhume Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

OKTAY: SABIR DİLİYORUM

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendinin Hakk'a yürüyen kıymetli validesi Servet Soylu Hanımefendiye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum." ifadelerini kullandı.