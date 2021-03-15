Son dakika: Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı kararları belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu'nu topladı. Toplantının anagündem maddesi koronavirüs olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede son durumu anlatacak, risk haritasının son halini paylaşacak. Koca, Bilim Kurulu'nun önerilerini sunacak. Başkan Erdoğan, kritik toplantı sonrası ulusa seslenerek yeni tedbirleri ve risk haritasını duyuruacak. İşte Kabine Toplantısı kararları ile ilgili son dakika gelişmeleri...
SON DAKİKA: BAKANLAR KURULU TOPLANTISI BAŞLADI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik Kabine Toplantısı başladı. Toplantıya tüm bakanlar katılırken, toplantı 16.30'da start aldı. Toplantıya Başkan Erdoğan liderlik ediyor.
EN ÖNEMLİ GÜNDEM KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
Koronavirüs ile mücadelede 1 Mart 2021 itibarıyla Yeni Kontrollü Normalleşme dönemine geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerinde karar döneminin ilk risk haritasını Bakanlar Kurulu'nun ardından ulusa sesleniş konuşmasında duyurdu. Renk kodlarına göre sınıflandırılan illerde farklı tedbirler hayata geçirildi. Mutasyonlu virüsün hızla yayılması ile vaka sayısı hızla artarken, yeni tedbirler kaçınılmaz görünüyor. Kabine Toplantısında Bakanlar Kurulu'nun en önemli gündemi bu konu olacak.
BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK
Koronavirüs ile mücadelede son durumu Bilim Kurulu ile ele alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durumu Kabine ile paylaşacak. Bakan Koca, illerdeki artış oranlarını, son vaka sayılarını ve renk kodları ile belirlenen risk haritasını Bakanlar Kurulu'na sunacak.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN DUYURULACAK
Kabine Toplantısı kararları milyonlar tarafından merakla bekleniyor. 16.30'daki toplantının sona ermesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçecek. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden naklen vatandaşlara seslenecek. Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve risk haritasının son halini paylaşacak.
ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları ve risk haritasını açıklayacağı ulusa sesleniş konuşması toplantının hemen ardından olacak. Başkan Erdoğan 1 Mart'taki toplantıdan sonra saat 20.00 - 20.30 sıralarında ulusa seslenmişti. Bugün de açıklamanın bu saatlerde olması bekleniyor.
RİSK HARİTASINDA SON DURUM NASILDI?
MAVİ VE SARI RENK KODUNA SAHİP İLLER
Mavi: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...
Sarı: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...
YÜKSEK RİSKLİ VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Turuncu iller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.
Kırmızı iller: Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.