Son dakika: Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı kararları belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu'nu topladı. Toplantının anagündem maddesi koronavirüs olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede son durumu anlatacak, risk haritasının son halini paylaşacak. Koca, Bilim Kurulu'nun önerilerini sunacak. Başkan Erdoğan, kritik toplantı sonrası ulusa seslenerek yeni tedbirleri ve risk haritasını duyuruacak. İşte Kabine Toplantısı kararları ile ilgili son dakika gelişmeleri...