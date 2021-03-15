Son dakika: Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! | Video

Kabine Toplantısı kararları milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde topladı. Kabine Toplantısı sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlar Kurulu ile risk haritası ve yeni tedbir önerilerini paylaşacak. Toplantının başlaması ile birlikte milyonlarca vatandaş gözünü Başkan Erdoğan'ın yapacağı ulusa sesleniş konuşmasına çevirdi. Toplantı öncesi, "Başkan Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?" sorusu yoğun şekilde aranıyor. İşte Kabine Toplantısı kararları ile ilgili son dakika detayları...