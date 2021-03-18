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Giriş Tarihi: 18.3.2021 23:43 Son Güncelleme: 19.3.2021 00:18

İletişim Başkanı 'dan CHP'li 'e sert tepki: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz

İletişim Başkanı , Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında haddini aşan ifadeler kullanan CHP'li 'e sert tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve sayın Devlet Bahçeli’ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki haddini aşan skandal sözlerine sert tepki gösterdi.

"NASİPSİZLER SÜRÜSÜNÜN ÇOBANI"

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz
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