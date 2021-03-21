SON DAKİKA: İstanbul'a kar yağacak mı? Hava Durumu Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın'dan önemli tarih detayı

Ancak İstanbul'da Pazar günü olacak maksimum sıcaklık 10 derece, pazartesi günü olacak 16 derece sıcaklığı çok arayacağız. Çarşamba günü sıcaklığın 5 derecelere kadar düşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla kar yağışı sıcaklığı etkileyecek. Çarşamba ve Perşembe karla karışık yağmur bekliyoruz ancak rakımın yüksek olduğu yerlerde sıcaklığın düşmesiyle beraber yağışın cinsinin yer yer kar şekline dönmesi beklentilerimiz arasında. Tabi bu söylediklerimiz denize kıyısı olan İstanbul için gerekli. Ankara'ya doğru geldiğimizde Çarşamba ve Perşembe doğrudan kar yağışı görürüz diye tahmin ediyoruz."