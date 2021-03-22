CHP'li Çerçioğlu'nun trolüne dava

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, kendisi aleyhine açıklamalar yapan ve muhalif olarak gördüğü kişileri yıpratmak amacıyla bir PR şirketi sahibi ile anlaşıp yüklü meblağlar karşılığında karalayıcı yayınlar yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Bir soruşturma kapsamında ifadesi alınan PR şirketi sahibi Mustafa Ezici, Çerçioğlu'nun bu maksatla Sinan Ç. isimli şahsa 500 bin lira para ödediğini öne sürmüştü.

SAHTE RÜŞVET FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

"Politik Düşünen Deli" rumuzu ve "PolitikDeli_06" kullanıcı ismini kullanan bir Twitter kullanıcısının farklı yerlerdeki icra dairelerinde gerçekleşen rüşvet operasyonlarına ilişkin görselleri, Aydın Adliyesi'nde yaşanmış gibi gösteren paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

ÇERÇİOĞLU'NUN TROLÜ ÇIKTI

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu Twitter adresi üzerinde yaptığı inceleme sonucunda söz konusu hesabı kullanan şahsın kimliğine ulaştı. Bu kişinin Çerçioğlu'nun trollük yapmak için tuttuğu Sinan Ç. olduğu ortaya çıkarıldı.

11 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada trollük yapan Sinan Ç. hakkında "suç uydurma", "hakaret" ve "iftira" suçları kapsamında 2 yıl 8 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede şüpheli Sinan Ç.'nin benzer şekilde hesaplar oluşturarak çalıştığı kişilere sosyal medya üzerinden algı oluşturmak maksadıyla hesaplar temin ettiği vurgulandı.

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