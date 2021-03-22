Daha müreffeh bir geleceği İnşa etmeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı: "Baharın müjdecisi, barış ve kardeşliğin simgesi Nevruz Günü'nü tebrik ediyorum. Orta Asya'dan Anadolu ve Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada binlerce yıldır coşkuyla kutlanan Nevruz'un işaret ettiği birlik ve dayanışma duygusunun tüm dünyaya kök salmasını ve daim olmasını diliyorum. Nevruz'un yeşerttiği umut ve heyecanla hem ülkemiz hem bölgemiz hem de bütün insanlık için daha müreffeh, daha adil ve daha güvenli bir geleceği kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla omuz omuza vererek ilmek ilmek inşa etmeyi sürdüreceğiz." Bu arada Emine Erdoğan da Twitter paylaşımında "Tabiatın dirilişinin, insanlık için de bir uyanışın vesilesi olmasını diliyorum. İyiliğin, sevginin ve şifanın bahar dalları gibi yeryüzünü sarmasını temenni ediyorum. Nevruz Bayramı tüm insanlığa kutlu olsun" dedi.