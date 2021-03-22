Son dakika haberi: CHP'li belediyenin PKK rezaletine dava! Parktaki PKK sembollerine 5 yıl hapis talebi

"BELEDİYE İLE KOORDİNELİ HARELET ETTİK"



Geçtiğimiz aylarda Küçükçekmece Belediyesi tarafından Atatürk Parkında PKK paçavrasının parkın zeminine kauçuk halinde serilmesi üzerine açılan soruşturma kapsamında parkın yapımını üstlenen firmanın Peyzaj Mimarı Yüksel P., ifade vermişti. Savcılıkta i,fade veren Yüksel P., "Yapılan tüm düzenlemelerde belediyenin onayı olmadan hiçbir düzenleme yapılamaz" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı; "Belediye ve işi alan yüklenici firmalar arasında yapılan proje görüşme ve anlaşmalarında yapılan her düzenlemede işi yapan firma, yapılan tüm düzenlemelerde belediyenin onayı olmadan hiçbir düzenleme yapılamaz. Yapılan düzenlemede proje dışında bir renk farkı bile ilgili yere sorulup onay alınmadan yapılamaz. Bahsi geçen parkla ilgili olarak proje üzerinde benim birlikte çalışmış olduğum kişiler Küçükçekmece Belediyesinde görevli kontrol mühendisleri Deniz K., ve Yasemin A., ve bu şahısların üzerinde kontrol şefi olan Evrim N., isimli kişilerdir" diye konuşmuştu.