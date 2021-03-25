Son dakika... FETÖ'cülerin üzerinden bakın neler çıktı! Yakalanarak Türkiye'ye getirildiler...

ÜZERİNDEN BAKIN NELER ÇIKTI!

Gözaltına alınan ve Türkiye'ye getirilen Ayşe Özalp'ın üzerinden ise yüklü miktarda döviz çıktı. 15 bin dolar, 4 bin Euro, bin 385 Sterlin ve 10 bin 200 TL para ele geçirildi. Ele geçirilen dövizlerle birlikte Özalp'tan çıkan para 182 bin 360 TL oldu. Özalp'tan ayrıca örgütsel notlarını yazdığı bir adet defter ve eşi Ali Özalp'ın cezaevinde çekilen bir fotoğrafı bulundu.

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