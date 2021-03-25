Son dakika... FETÖ'cülerin üzerinden bakın neler çıktı! Yakalanarak Türkiye'ye getirildiler...

Son dakika haberi... Haklarında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla KKTC'den Türkiye'ye getirildi.
Son dakika! KKTC'de FETÖ operasyonu! Türkiye'ye getirildiler | Video
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı 17 Mart'ta, hakkında Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı suçtan tutuklama kararı verilen Ayşe Özalp 24 Mart'ta KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İsmail Okkalı'nın, örgütün TSK mahrem yapılanmasında "örgüte ev temin eden" kişilerden olduğu belirlendi.
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Gözaltına alınan ve Türkiye'ye getirilen Ayşe Özalp'ın üzerinden ise yüklü miktarda döviz çıktı. 15 bin dolar, 4 bin Euro, bin 385 Sterlin ve 10 bin 200 TL para ele geçirildi. Ele geçirilen dövizlerle birlikte Özalp'tan çıkan para 182 bin 360 TL oldu. Özalp'tan ayrıca örgütsel notlarını yazdığı bir adet defter ve eşi Ali Özalp'ın cezaevinde çekilen bir fotoğrafı bulundu.
Son dakika haberi | MİT ve Emniyet'ten ortak 'FETÖ' operasyonu: Türkiye'ye getirildiler...