SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklaması: Salgın sona erdiğinde...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünya ile uyumlu ve hatta çağın ötesini yakalayabilecek bireyler yetiştirmeyi hedef olarak koyduk. Salgın bittiğinde de EBA TV yayınına devam edecek. Dijital platformumuz her gün yenilenen, zenginleşen içerikleri, kazanımlarıyla öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin hizmetinde olacak. Zamandan ve mekândan bağımsız, sınıf dışında da devam eden öğrenme sürecini önemsiyoruz. Öğretmenlerimiz de artık bu konuda gerçekten yetkinler. Hem yüz yüze hem de çevrim içi dersleri temel alan harmanlaşmış eğitim artık hayatımızın gerçeği haline geldi" dedi.
ÜLKEMİZ ADINDAN BAHSETTİRDİ
Bakan Selçuk'un SABAH'a yaptığı açıklamalar şöyle:
Bugün yalnızca çocuklar, eğitim çağında olanlar için değil, biz yetişkinler de çok farklı bir dönem yaşıyoruz. Dünyanın zor zamanında, milletimizin zor zamanında bizlerin neler yaptığı, nasıl bir tutum takındığı tarihi önem taşıyor. Salgının etkilerinin en yoğun hissedildiği alanların başında eğitim geliyor. Her evde bir öğrencimiz var, öğretmenimiz var, velimiz var. Hayatımız baştan aşağı dönüştü. İlkokul, ortaokul ve lise için televizyon kanalı kurup bunu da 24 saat çocukların, öğretmenlerin hizmetine sunabilen sadece birkaç ülke var dünyada. EBA dijital platformu, 16 milyarın üzerinde tıklanma sayısıyla dünyada birinci. İçinde 25 GB interneti olan 500 bin tablet dağıtımını tamamlamak üzereyiz. Ulaşılmayan hiçbir çocuğumuz kalmasın diye gayret sarf ediyoruz. Başka ülkelere göre bulunduğumuz yer bizi çok mutlu ediyor ve bundan sonraki aşamada okulların sınıflarına kameralar koyup o kameralarla sınıftaki öğrencilerle evdeki öğrencinin aynı dersi aynı anda izleyebilmesi anlamında da çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemiz uzaktan eğitim konusunda edindiği tecrübe ve sağladığı gelişimle dünyada adından bahsettiren bir ülke oldu.
HARMANLAŞMIŞ EĞİTİM HAYATIN GERÇEĞİ
Salgın bittiğinde de EBA TV yayınına devam edecek. Dijital platformumuz her gün yenilenen, zenginleşen içerikleri, kazanımlarıyla öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin hizmetinde olacak. Zamandan ve mekândan bağımsız, sınıf dışında da devam eden öğrenme sürecini önemsiyoruz. Öğretmenlerimiz de artık bu konuda gerçekten yetkinler. Hem yüz yüze hem de çevrim içi dersleri temel alan harmanlaşmış eğitim artık hayatımızın gerçeği haline geldi.
TWİTTER'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM PAYLAŞIMI
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır" ifadesini kullandı.
Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 25, 2021
Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır. pic.twitter.com/OIPqcn3fpa