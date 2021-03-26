SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklaması: Salgın sona erdiğinde...

HARMANLAŞMIŞ EĞİTİM HAYATIN GERÇEĞİ

Salgın bittiğinde de EBA TV yayınına devam edecek. Dijital platformumuz her gün yenilenen, zenginleşen içerikleri, kazanımlarıyla öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin hizmetinde olacak. Zamandan ve mekândan bağımsız, sınıf dışında da devam eden öğrenme sürecini önemsiyoruz. Öğretmenlerimiz de artık bu konuda gerçekten yetkinler. Hem yüz yüze hem de çevrim içi dersleri temel alan harmanlaşmış eğitim artık hayatımızın gerçeği haline geldi.

TWİTTER'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM PAYLAŞIMI

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır" ifadesini kullandı.