Son dakika | Başkan Erdoğan yeni A takımına ilk talimatını verdi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde yeniden belirlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleriyle bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın ilk mesajı, "Sahada aktif çalışacağız" oldu. AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliği ile 50 asıl üyeden oluşan MKYK'da üye sayısı 75'e çıkarıldı. Ve ilk toplantı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan yeni A Takımına ilk talimatını verdi. İşte ilk MKYK'dan son dakika haberleri: