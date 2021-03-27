Aytun Çıray; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı" şeklindeki sözlerini eleştirdi ve "60-65 yaş üstü Türkiye'de nufüs 7 milyon, sen 14 milyon aşıyı nasıl yaptın?" diye sordu.

Cehaletin böylesi! İYİ Partili Aytun Çıray'dan akıllara zarar koronavirüs aşısı açıklaması

Aytun Çıray, Fahrettin Koca'ya hakaret ederek, "Sağlık Bakanı geçen gün açıklama yapıyor. İnsanlarda artık biraz ar olur. Diyor ki, '14 milyon aşı yaptık bugüne kadar.' Ya 60-65 yaş üstü Türkiye'de nufüs 7 milyon, sen 14 milyon aşıyı nasıl yaptın? Nüfustan fazla aşı yapmışın ama daha hala 65 yaş altına inemediniz aşı yapmada.." iddiasında bulundu.

KOCA: "TÜRKİYE'DE ŞU ANA KADAR 14 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI UYGULANDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.



Türkiye Kovid-19 Aşı Tablosu hakkında bazı verileri paylaşan Koca, sayılara bilhassa dikkat edilmesini istedi.

Fahrettin Koca, sayıların büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: