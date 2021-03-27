KANDİL MESAJI

Bayraktar, "Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandilimiz mübarek olsun." ifadelerine de yer verdi.

Selçuk Bayraktar, 'Daha fazla yerde tutamadık' dedi ve paylaştı! İlk uçuşunu başarıyla tamamladı