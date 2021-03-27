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Haberler Gündem Haberleri Selçuk Bayraktar, 'Daha fazla yerde tutamadık' dedi ve paylaştı! İlk uçuşunu başarıyla tamamladı
Giriş Tarihi: 27.3.2021 20:40 Son Güncelleme: 27.3.2021 20:51

, 'Daha fazla yerde tutamadık' dedi ve paylaştı! İlk uçuşunu başarıyla tamamladı

İHA
Selçuk Bayraktar, 'Daha fazla yerde tutamadık' dedi ve paylaştı! İlk uçuşunu başarıyla tamamladı

Baykar Teknik Müdürü , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKINCI prototip 3'ün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu. Bayraktar paylaşımında, “AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.” ifadelerini kulandı.

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) 3'üncü prototipi (Akıncı PT-3) ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

İLK UÇUŞUNU BAŞARIYLA TAMAMLADI

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Akıncı PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." açıklamasında bulundu.

BAZI İLAVE TESTLERİMİZ OLACAK

İlk uçuşa dair görüntülerin yer aldığı paylaşımın devamında ise Bayraktar, "Yerde bazı ilave testlerimiz olacak. Sonrasında da hangara dönecek" dedi.

KANDİL MESAJI

Bayraktar, "Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandilimiz mübarek olsun." ifadelerine de yer verdi.

Selçuk Bayraktar, 'Daha fazla yerde tutamadık' dedi ve paylaştı! İlk uçuşunu başarıyla tamamladı

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Selçuk Bayraktar, 'Daha fazla yerde tutamadık' dedi ve paylaştı! İlk uçuşunu başarıyla tamamladı
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