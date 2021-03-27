Son dakika: Adnan Oktar'ın halaycı müridi ile ilgili flaş gelişme! Sağlık raporuyla tahliye olup alem yapmıştı...

Davayı 11 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Sayın'a "çocuğun nitelikli cinsel istismarı "ve "suç örgütü üyeliğinden" 31 yıl 6 ay hapis cezası verip yeniden tutuklama kararı vermişti. Bu kez Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu, Bandırma Cezaevinde kalan Sayın'ın "Mevcut hastalığı ile hayatını yalnız idame ettiremeyeceği" yönünde rapor hazırladı.