"Sağlık" diye çıktılar! Tahliye sonrası böyle keyif çattılar!

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonda tutuklanarak cezaevine girmeleri ardından 1 yıl sonra sağlıksal sebeplerle tahliye edilen iki ismin şoke eden videoları ortaya çıktı. Tahliyeleri ardından boğaz manzaralı bir evde 'vur patlasın, çal oynasın' yapan şüphelilerin sağlıklı ve dinç halleri hayrete düşürdü.



Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 11 Temmuz 2018 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında örgüt elebaşı Adnan Oktar ve yakın adamları gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 175'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Geçtiğimiz günlerde operasyonlar kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan ve 1 yıldır tutuklu olan Adnan Oktar'ın yakın akrabası 74 yaşındaki Mete Oktar ve 50 yaşındaki Hüseyin Alpar Sayın sağlık sebeplerinden tahliye edilmişti.

SAĞLIK SEBEPLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİLER

Oktar'ın sağlık sebeplerinin olduğu, Sayın'ın ise kanser tedavisi gördüğü ileri sürülmüştü. Bu gerekçelerle serbest bırakılan iki ismin tahliyelerinin ardından inanılmaz bir video kaydı ortaya çıktı.

'VUR PATLASIN, ÇAL OYNASIN'

Hastalıkları sebebiyle tahliye edilen iki ismin tabiri yerindeyse 'vur patlasın, çal oynasın' yaptıkları, boğaz manzaralı bir evin terasında dans ettikleri görüldü. Videoda 74 yaşındaki Mete Oktar'ın 'hastalığı'ndan eser kalmamış hali dikkat çekti.

DANS EDİP ŞARKI SÖYLEDİLER

Son derece sağlıklı bir şekilde görünen Oktar'ın müzik eşliğinde dans ettiği ve yemek masasında şarkılar söylediği görülüyor. Yine kanser olduğu gerekçesiyle tahliye edilen Hüseyin Alpar Sayın'ın da neşeli ve hareketli halleri dikkat çekiyor.

İki ismin Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede şüpheli sıfatıyla isimleri yer alıyor. Hüseyin Alpar Sayın iddianamede 104. şüpheli olarak yer alırken Mete Oktar ise 144. sırada yer alıyor.