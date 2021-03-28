Bakan Soylu paylaştı! PKK/YPG'ye Azez'de büyük darbe

Suriye'nin Azez ilçesinde bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın sivillere saldırıda kullanılacak, 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf. 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi.
AZEZ'DE TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe! Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf. 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi. Emniyet İstihbarat, TEM birimlerimiz ve Suriye Görev Gücü." ifadelerini kullandı.