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Giriş Tarihi: 28.3.2021 18:44 Son Güncelleme: 28.3.2021 18:47

paylaştı! /YPG'ye 'de büyük darbe

Bakan Soylu paylaştı! PKK/YPG'ye Azez'de büyük darbe

İçişleri Bakanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bölücü terör örgütü YPG/'ya büyük darbe vurulduğunu belirterek, "Sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf. 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi." dedi.

Suriye'nin Azez ilçesinde bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın sivillere saldırıda kullanılacak, 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf. 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi.

AZEZ'DE TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe! Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf. 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi. Emniyet İstihbarat, TEM birimlerimiz ve Suriye Görev Gücü." ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu paylaştı! PKK/YPG'ye Azez'de büyük darbe
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