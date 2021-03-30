Son dakika haberi: İstanbul kızardı, Cumartesi yasağı tekrar geldi... Ali Yerlikaya'dan kısıtlama açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da sosyal medya hesabından İstanbul'un artık kırmızı katagoride yeralması nedeniyle Cuma saat 21.00'dan Pazartesi 05.00'a kadar yasakların uygulanacağını açıkladı.



Vali Ali Yerlikaya yaptığı sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Değerli hemşehrilerim, İstanbul'umuz artık kırmızı kategoride yer alıyor. Cuma saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ramazan ayı boyunca lokanta, kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak.

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