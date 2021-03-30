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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: İstanbul kızardı, Cumartesi yasağı tekrar geldi... Ali Yerlikaya'dan kısıtlama açıklaması
Giriş Tarihi: 30.3.2021 10:38 Son Güncelleme: 30.3.2021 10:47

Son dakika haberi: kızardı, Cumartesi yasağı tekrar geldi... 'dan kısıtlama açıklaması

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Son dakika haberi: İstanbul kızardı, Cumartesi yasağı tekrar geldi... Ali Yerlikaya'dan kısıtlama açıklaması

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın bilim kurulu toplantısı sonrasında vakalarının artması ve haritanın kırmızıya dönüymesi nedeniyle , ve dahil 58 ilin kırmızı katagoride olması nedeniyle Cumartesi günü yine yasakların uygulanacağını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da sosyal medya hesabından İstanbul'un artık kırmızı katagoride yeralması nedeniyle Cuma saat 21.00'dan Pazartesi 05.00'a kadar yasakların uygulanacağını açıkladı.

Vali Ali Yerlikaya yaptığı sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Değerli hemşehrilerim, İstanbul'umuz artık kırmızı kategoride yer alıyor. Cuma saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ramazan ayı boyunca lokanta, kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak.

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Son dakika haberi: İstanbul kızardı, Cumartesi yasağı tekrar geldi... Ali Yerlikaya'dan kısıtlama açıklaması
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