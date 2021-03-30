Son dakika | Seçim kanununda değişiklik! Büyükşehirler için kritik adımlar

Son dakika... AK Parti'de yoğun çalışma temposu ile gerçekleştirilen ve önceki hafta atlatılan 7. Olağan Büyük Kongre sonrasında meclis çalışmalarına yeniden hız verildi. Bu kapsamda üzerinde çalışılan kritik bir düzenleme olan siyasi partiler ve seçim kanunu değişikliğine ilişkin teklifte de gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgiye göre seçim barajından parti kuruluşuna kadar birçok konuda siyasi partiler kanununda değişiklik öngörülüyor. İşte ayrıntılar:
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR, ŞEKİLLENDİKÇE BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULUYOR
AK Parti'de Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu hale gelmesi için çalışmalar sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında çalışan komisyon çalışmalarında sona geldi.
BARAJ DÜŞÜRME, SEÇİM ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ VE DARALTILMIŞ BÖLGE
Seçim barajının düşürülmesi, seçim bölgelerinin sayısının artırılması, seçim çevrelerinin 5 ve 7'li vekil seçilecek şekilde bölünmesi, daraltılmış bölge üzerinde durulurken, Siyasi Partilerin seçime girme şartlarında da değişikliğe gidilmesi öngörülüyor.
SEÇİME GİRME ŞARTI
Mevcut kanunda bir siyasi partinin seçime girmesi için iki yol var. Bunlardan biri teşkilatlanmalarının yüzde 60'ını tamamlamak ve büyük kongresini tamamlamış olmak, ikinci seçenek ise Meclis'te grubu bulunması.
SADECE GRUP İLE SEÇİME GİRME ŞARTI KALKABİLİR
İkinci seçenekte yeni kurulan bir parti teşkilatlanmasını tamamlamasa bile sadece grubu olduğu için seçime girebiliyor. Sadece grup kurma şartı ile seçime girilmesinin kaldırılması planlanıyor. İkincisi ise yeni kurulan partilere en az 6 ay önce kurulma şartı getiriliyor.
SEÇİM BÖLGESİ DEĞİŞİKLİĞİ
Seçim sistemindeki nispi seçim sisteminde bir değişiklik öngörülmüyor. Bunun yerine seçim bölgelerinde değişiklik yapılması düşünülüyor. Özellikle büyük illerde seçim bölgesi sayısının artırılması planlanıyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE 15 SEÇİM BÖLGESİ
İstanbul, Ankara, gibi büyükşehirlerde 15 üzerinde seçim bölgesi olması düşünülüyor. Bu sistemin olması için her bölgeden 5 veya 7 vekilin çıkarıldığı daraltılmış bölge sistemine geçilmesi planlanıyor.
MHP İLE GÖRÜŞÜLECEK
Hazırlanan taslak önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) ele alınacak. Ardından MHP ile görüşülecek.
DİĞER PARTİLERLE DE GÖRÜŞÜLECEK
MHP ile mutabık kalınması halinde taslak yasa teklifi haline getirilerek Meclis'teki diğer partilerin görüşüne sunulacak.