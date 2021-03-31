Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Açıklama yapılması bekleniyor...

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplandı. Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden 20-26 Mart 2021'e ait il bazında yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29, İzmir'de 156,48 olarak gerçekleşti.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van, en çok vaka görülen iller ise Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop oldu.
İllerin her 100 bin kişide haftalık (20-26 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:
"Şırnak (13,57), Siirt (22,65), Şanlıurfa (28,98), Mardin (31,24), Van (31,58), Muş (33,57), Hakkari (35,65), Diyarbakır (36,28), Bitlis (37,04), Uşak (38,71), Batman (46,11), Kars (55,8), Ağrı (59,02), Denizli (68,4), Bingöl (69,56), Afyonkarahisar (70,43), Manisa (82,72), Burdur (82,74), Tunceli (86,29), Adana (86,95), Kahramanmaraş (89,03),
Hatay (89,13), Kırşehir (95,87), Karabük (106,32), Aydın (109,11), Mersin (110,66), Muğla (112,81), Isparta (112,88), Sivas (114,33), Kırıkkale (114,46), Elazığ (117,87), Erzurum (118,95), Düzce (123,33), Gümüşhane (124,2), Nevşehir (124,28), Zonguldak (126,01), Artvin (131,56), Ardahan (134,15), Gaziantep (134,16), Bartın (136,2), Niğde (140,58), Antalya (143,86), Iğdır (145,05), Kütahya (153,12), Karaman (154,95), İzmir (156,48), Bursa (159,68), Bayburt (161,15), Yozgat (169,17),
Sakarya (181,17), Bolu (183,61), Ankara (184,29), Adıyaman (199,7), Erzincan (200,06), Bilecik (227,69), Aksaray (231,44), Çorum (232,77), Eskişehir (235,25), Osmaniye (244,1), Çankırı (247,88), Rize (250,03), Kayseri (260,16), Kocaeli (262,11), Edirne (265,84), Tekirdağ (273,06), Tokat (273,47), Trabzon (278,24), Amasya (279,89), Malatya (283,32), Kırklareli (298,28), Ordu (322,96), Kilis (324,25), Kastamonu (329,19), Konya (334,97), Balıkesir (344,84), Çanakkale (348,81), Sinop (354,8), Giresun (397,57), Yalova (400,65), İstanbul (401,62), Samsun (586,84)."
MUTASYON AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Güney Afrika, Brezilya gibi mutasyonlu virüslerin Türkiye'deki yayılım hızına değindi. Bakan Koca, İngiliz varyantının Türkiye'de daha sık görüldüğünü ifade etti. Bakan Koca, "Şu an mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 55 oranında ama yüzde 95 olan illerimiz de var. Türkiye'nin bütün illerinde mutasyon var. Ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu ve var olan virüsün yerine artık İngiliz mutantı almaya başladı, bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması." ifadelerini kullandı.
RAMAZAN AYINDA TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşan Ramazan ayında teravih namazlarının tedbirlerle kılınabileceğini ifade etti.
Koca, şöyle konuştu:
Teravih namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak ama toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı.
"BİONTECH AŞISI BİRKAÇ GÜN SONRA BAŞLAYACAK"
Biontech aşısının hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Bakan Koca, "Türkiye'ye şu ana kadar 2 milyon 800 bin Biontech aşısı geldi. Aşıda seçme şansı olacak. Biontech-Pfizer aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı." ifadelerini kullandı.
"NAZAL AŞININ HAYVAN ÇALIŞMALARI BİTTİ"
Koca, "Sprey formda (nazal aşı) yeni bir aşı çalışması var. Son aşama nedir?" sorusu üzerine, nazal aşıyı başından beri takip ettiklerini belirtti. Koca, şöyle devam etti:
"Bakanlık olarak 2020 Mart ayında yani çok erken dönemde desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı. Bakanlık olarak nazal aşının hem preklinik hem de klinik safhasını TÜSEB üzerinden destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu aşının özellikle üretim safhasını da biz destekliyoruz. Yalnızca araştırma safhasını değil; bir özel şirketin girişimi, 4 üniversitemizin bu noktadaki katkısı ve Bakanlığımızın TÜSEB üzerinden desteğiyle yakinen takip ettiğimiz ve önemli olacağını düşündüğümüz bir aşı. Dünyada bu anlamda ilk olacağını düşündüğümüz bir aşı.
Farklılığı da özellikle bu salgının mukozal immünite dediğimiz, daha çok üst solunum yolundan girişi söz konusu olduğu için, bunu önleyen, mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız. Muhtemelen de en geç yıl sonuna doğru ama çalışmanın başarılı olma durumunda daha erken bitirilmesi, ayrıca tek doz uygulaması için de üzerinde ayrıca çalışıyoruz. Bu durumda daha erken gündeme gelebilir."
Bu arada yerli aşının fikri mülkiyet haklarının Sağlık Bakanlığına ait olduğu da öğrenildi.
KABİNEDE ALINAN YENİ KARARLAR:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen mart ayının son kabine toplantısında alınan kararlar şöyle:
- Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.
- Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
- Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.
- Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.
- Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.
- Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek, 1500 TL nakdi yardım yapılacaktır.