Video Haber Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan ilk açıklama | Video

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan ilk açıklama | Video

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan ilk açıklama | Video
31.03.2021 | 22:26

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Bakan Koca: Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantısında virüsün yeni varyantları, aşı konusundaki son gelişmeler ve Aşıyla Bağışıklama hedefiyle birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyini ele aldık. Aşıyla bağışıklama hedefini, virüsünse gücünü koruduğu gerçeğini hatırlatma gereği duyuyoruz.

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