Zafer yolunda kritik görev

Azerbaycan'ın zaferiyle yaklaşık 30 yıllık esareti son bulan Dağlık Karabağ'ın dört bir yanı Ermenistan tarafından binlerce yasaklı mayınla kaplanmış.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri bir yandan Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu'na destek verirken, diğer yandan da İzmir'de Azerbaycan askerlerine özel mayın arama temizleme (ÖMAT) kursu veriliyor. Türk ve Azerbaycan bayrağının birleştiği peçleri takan Azerbaycan askerleri, gerçek mühimmatlarla eğitim alarak başarı seviyesini yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyor. Azerbaycanlı yüzbaşı Nurlan Nesirov, "Ermenistan tarafından işgal edilmiş Dağlık Karabağ'da bulunan topraklarımız özgürlüğe kavuştu. Mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizlenerek güvenli bir şekilde yeniden yerleşime açılabilmesi maksadıyla Türkiye'den eğitim desteği almak için buraya geldik. Azerbaycan ordusu bu eğitimler sayesinde imkan ve kabiliyetlerini artırma fırsatı buldu. Topraklarımızı mayından temizleyeceğiz" dedi. İşte detaylar:



8 HAFTALIK EĞİTİM

Azerbaycan Ordusu Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda büyük bir zafer kazandı. Büyük zaferin ardından yıllar sonra vatanlarına kavuşan Azerbaycanlılar, korkunç bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. Ermenistan ordusunun işgal ettiği ve sivil yerleşime kapattığı kadim Azerbaycan topraklarına yasaklı binlerce mayın döşediği ortaya çıktı.

İzmir'de bulunan İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Azerbaycan'dan gelen askerlere yapımı ve tuzaklanması çok kolay ancak etkisiz hale getirilmesi bir o kadar zor olan mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı, tespit, teşhis ve imhaya yönelik 8 haftalık eğitim veriliyor.



YÜZDE 99 BAŞARI YETMEZ

Eğitilen askerler, Dağlık Karabağ'da mayın ile el yapımı patlayıcı temizliği yapacak. 'Yüzde 99 başarı felaket getirir' sloganıyla Azerbaycan Ordusu'na eğitim veren TSK personeli, eğitim boyunca hiçbir detayı atlamıyor.

Eğitimlerde mayın arama köpekleri, drone, robot, dedektör, KARSİS, bomba kalkanı, koruyucu elbise gibi teknolojik cihazlar kullanılıyor. Zorlu eğitimlerle görevlerde başarı seviyesinin yüzde 100'e çıkarılması sağlanıyor.



MAYINLAR 10 CAN ALDI

Dağlık Karabağ'da mayın patlaması sonucu 10 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti. Savaşın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün Karabağ'da atacağı ilk adımlardan birinin mayın temizleme işi olacağını belirtmişti. Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) Direktörü Gazanfer Ahmedov, Bakü'nün kontrolüne giren toprakların patlamamış mühimmatlardan temizlenmesinin 5-6 yıl, mayınlardan tamamen arındırılmasının ise 10-13 yıl süreceğini belirtti.

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