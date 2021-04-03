Fahrettin Altun'dan hükümeti hedef alan küstah bildiriye sert tepki: Haddinizi bilin, o Türkiye eskide kaldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun; aralarında Türker, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınlamasına tepki gösterdi.

"HADDİNİZİ BİLİN"

Fahrettin Altun; "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar! 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin!" dedi

"NE HAKLA MİLLİ İRADENİN MEŞRU TEMSİLCİLERİNE PARMAK SALLIYORSUNUZ?

Altun, şöyle devam etti: "Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek!"